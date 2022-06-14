台中午餐自治條例函告無效 藍批雙標綠指全國統一

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市學校午餐自治條例規定學校午餐需使用國產肉，行政院函告無效。中市國民黨團批雙重標準，中央可規定需用國產肉，地方卻不能訂自治條例，民進黨團說，全國統一標準。

台中市議會通過「台中市學校午餐自治條例」規定學校午餐需使用國產肉、製品，行政院6月9日函告市府，有關「不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品」等部分規定，違憲無效。國民黨台中市議會黨團今天召開記者會，10多名黨籍市議員到場。

書記長吳瓊華表示，為了不讓萊豬進入校園，危害下一代，要求市府參照教育部契約範本，約束業者使用國產品，修正在午餐自治條例中，未料中央不顧學子健康，粗暴函示自治條例無效，無疑為萊豬進入校園開大門。

執行長黃健豪指出，教育部給各校的合約規範，要求一定要用國產品，不然就要記點、受罰，但台中市自治條例要求業者使用國產豬，卻遭宣示無效，行政院應給台中市民說法。

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民進黨台中市議會黨團透過文字稿表示，針對台中市制定午餐自治條例，行政院函告內容很清楚，說明食品安全衛生管制標準，需要全國一致，統一由中央教育部統整律定。因此，撤銷地方制定的自治條例毫無雙標疑慮，更沒有校園食安打折問題。

民進黨團呼籲，國民黨團切勿一再打著守護校園食品安全的美名，實則情緒勒索、刻意操弄民意，只為惡意打擊中央政府。（編輯：郭諭儒）1110614