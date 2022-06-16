屏縣確診再破3000例 18日加開3速打站隨到隨打

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣連2日確診數回升超過3000例，因應Omicron變異株傳染力強，屏東縣政府18日加開3處速打站，不論第1、2、3、4劑隨到隨打。

縣府今天發布新聞稿指出，新增3032例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽確診佔確診量的89.7%；截至16日，居家隔離現管人數4227人，解除隔離1972人，居家照護累計74387人。

衛生局表示，3處速打站，分別為屏東火車站、高榮屏東分院（急診後方長廊）、輔英醫院2樓，不論第1、2、3、4劑隨到隨打，鼓勵還未施打疫苗或完整接種的民眾可多加利用。

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衛生局指出，屏東火車站及高榮屏東分院為開放6歲以上莫德納疫苗，時間為上午8時30分至11時30分，均可施打500人；輔英醫院2樓則開放12歲以上BNT疫苗，時間為上午9時至11時，可施打250人；合約院所、衛生所也有其他施打時段，可上衛生局官網查詢。

另外，65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下而且病情穩定者，在第3劑施打後滿5個月即可施打第4劑疫苗；自15日起，縣府陸續安排醫療團隊進入長照機構施打第4劑，提升住民防護力，衛生局也要求醫療院所針對機構住民確診需投予抗病毒藥物，降低確診後中重症及死亡率，目前屏縣機構投藥率達9成。（編輯：陳仁華）1110616