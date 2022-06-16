花蓮7天確診平均數 縣府估低於500可快樂過暑假

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花蓮縣於此波疫情已累計逾5萬人染疫，以縣內人口數31.9萬餘人估算，約15.6%染疫。衛生局16日表示，仍持續鼓勵民眾接種疫苗，18日也將在遠東百貨內開設BNT疫苗接種站。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月16日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣此波疫情已累計逾5萬人染疫，以花蓮縣人口數31.9萬餘人估算，約15.6%染疫；衛生局以7天平均數推估，確診數已穩定緩降，月底平均數若降至500人以下，暑假可望快樂度過。

花蓮縣政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，花蓮縣今天新增888例本土確診個案，自3月31日此波疫情爆發以來已累計5萬469人染疫，目前還有152人住院、1443人隔離中。

花蓮縣衛生局長朱家祥說明，目前花蓮北區COVID-19專責病房可收治量能為171床，相較昨天少了64床，主要是疫情趨緩，部立花蓮醫院做了調整，將專責病房轉為一般急性病房，也重啟急診及一般門診看診。

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朱家祥解釋縣內確診數趨勢分析，從3月31日至6月14日的7天平均線來看，高原期落在5月28日至6月1日，6月13日平均線已低於1000人，比他預測的6月15日提前，看來有穩定緩降的趨勢，這是好現象，本月底若平均線降至500人以下，接下來的暑假就能快樂地度過。

他鼓勵踴躍接種COVID-19疫苗，衛生局特別於18日在花蓮遠東百貨內開設BNT疫苗接種站，12歲至64歲民眾都可打第1、第2、第1次追加劑，可獲精美禮品及快篩試劑1份；65歲（55歲原民）以上接種第1、第2、第1次追加劑及第2次追加劑，贈送新台幣500元禮券並贈2份快篩試劑。（編輯：戴光育）1110616