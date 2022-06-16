兼顧學童課業與民眾家庭生計 屏東維持實體課程

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣政府今天表示，5至17歲第1劑疫苗施打率已達9成，也考量疫情長期衝擊民生經濟，家長無法兼顧孩子課業與工作生計，宣布高中以下各級學校維持實體課程。

縣府今天發布新聞稿表示，除了5至17歲第1劑疫苗施打率已達9成外，也考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情長期衝擊民生經濟，許多家長無法兼顧孩子課業與工作，且擔心遠距學習成效，因此決定維持實體教學，但仍有疑慮的家長可為孩子請假採視訊上課，不影響出勤紀錄及成績。

「儘管疫情仍然嚴竣，但還是必須生活如常」，縣府強調，為提升學童群體免疫力，2週內完成5至17歲第1劑疫苗接種，施打率已達9成，目前6至11歲莫德納疫苗第2劑校園施打作業已經展開，緊接著5至11歲輝瑞兒童疫苗校園施打也會在27日至30日進行。

縣府指出，先前暫停實體課程時，雖啟動遠距教學，但仍接到許多家長反映視訊學習，孩子無法專心上課，成效打折扣，且孩子無法和同儕互動學習，影響身心發展，更重要是有不少家長必須工作維持家庭生計，無法在家看顧孩子學習狀況，即使有長輩或親友協助照顧，仍無法達到學習目標，因此決定繼續維持實體教學。

縣府表示，已要求校方落實防疫措施，學童戴好口罩、勤洗手，家長如果仍擔憂孩子到校上課有染疫風險，可以請防疫假採遠距教學，不影響出勤紀錄及成績。

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至於各校23日至30日為期末定期評量週，縣府指出，如果全班暫停實體課程，學校原規劃的定期評量方式（如紙筆測驗），因學生停止到校有實施困難，學校得調整定期評量次數或改採多元評量，對於居家線上學習學生評量方式，學校從寬認定。

另外，若個別學生確診或居家隔離期滿7天後，得返校進行補考；若家長擔心疫情仍持續請防疫假不到校，得改以多元評量或線上考試等彈性方式進行。（編輯：陳仁華）1110616