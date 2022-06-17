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竹縣義民中學加入雙聯學制 學生可跨境多元學習

2022/6/17 17:16（6/17 17:21 更新）
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新竹縣義民中學17日與美國緬因中央中學簽訂「雙聯文憑教育」合作計畫，參加雙聯學制學生畢業時，能取得國內高中及合作美國高中的雙重文憑，學生也可以學習到美國課程，並提升外語能力。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月17日
新竹縣義民中學17日與美國緬因中央中學簽訂「雙聯文憑教育」合作計畫，參加雙聯學制學生畢業時，能取得國內高中及合作美國高中的雙重文憑，學生也可以學習到美國課程，並提升外語能力。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月17日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣推動國際教育交流，義民中學今天與美國緬因中央中學簽訂「雙聯文憑教育」合作計畫，預計從111學年度起，進行跨國校際STEM課程合作交流及雙學位文憑授予。

教育局長楊郡慈向中央社記者表示，義民高中與美國緬因中央中學，今天簽訂雙聯文憑合作意向書，未來，參加雙聯學制學生，能透過視訊上課，加上暑期在美國4週修習實體教學課程，以修足學分。

楊郡慈說，學生畢業時，能取得國內高中及合作美國高中的雙重文憑，學生也可以學習到美國課程，並提升外語能力。

新竹縣政府提供新聞資料指出，竹縣持續動國際教育交流，日前已有6所高中與美國學校開啟雙聯學制合作，今年又有義民高中加入，藉由透過雙聯學制合作、姊妹校締結等方式，讓學生可以跨境多元學習，提升國際競爭力。（編輯：方沛清）1110617

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