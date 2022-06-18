中央補助生活費 高市加碼1萬戶受惠7/18線上開辦

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄租屋族有福了，高市府配套內政部擴大租金補貼專案，加碼辦理增額租金補貼，預計增加1萬戶受惠。計畫預定7月18日線上開辦，提醒符合申請資格市民上網申辦。

內政部考量高房價時代廣大民眾租屋負擔，預定7月1日開辦擴大租金補貼專案，大幅放寬租金補貼資格，從既有家庭所得每人每月最低生活費2.5倍調高至3倍（約新台幣4.3萬元），計畫戶數全國名額50萬戶，預期今年租金補貼的對象與戶數將大幅增加。

高雄市政府都市發展局今天新聞稿表示，配合辦理內政部擴大租金補貼專案外，考量盡可能滿足市民需求，期能擴大照顧到家庭所得平均每人每月最低生活費3到3.5倍（4萬3258元到5萬467元），另開辦增額租金補貼，預計增加1萬戶市民受惠。

都發局長吳文彥表示，111年度增額租金補貼，考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，按申請人租屋區域及資格條件分14個級距，不同身分別給予每月2040到5880元不等補貼額度；如實際租金低於補貼級距者，仍以實際租金計算。

都發局住宅發展處表示，所需經費將運用囤房稅增加稅收支應，今年已經市議會同意墊付1.07億元補貼有租屋需求民眾，以減輕青年與弱勢族群居住負擔，鼓勵青年結婚育兒及移居高雄，為高雄增加人口。

住都處提醒，家庭所得每人每月3倍以下者向內政部申請；3到3.5倍非屬內政部擴大租金補貼者，向都發局申請增額租金補貼，勿重複申請。

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高雄市今年度增額租金補貼將於7月18日至8月31日受理申請，計畫辦理戶數1萬戶，預定10月撥款，補貼期間1年，配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，避免群聚染疫風險，統一採線上申請，不受理臨櫃申請，有需求民眾別白跑一趟。

線上申請時間每日上午9時至下午5時，可至都發局申請網站（https://hs.kcg.gov.tw/HSH）上傳證明文件。申請條件在都發局官網「公告專區」（https://urban-web.kcg.gov.tw/KDA/web_page/KDA010100.jsp）都有揭露；開辦期間須檢附文件，可至「高雄市住宅補貼網」（網址：https://hs.kcg.gov.tw/HST/）查詢。（編輯：黃世雅）1110618