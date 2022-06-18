高雄鳥松空地非法堆置轉運垃圾 最高可罰300萬

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高雄市鳥松區一處空地遭檢舉堆置事業廢棄物及有非法轉運情形，環保局稽查確認空地所有者的企業行並未申請貯存場、轉運站許可證，將依法處新台幣6000元到300萬元罰鍰。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月18日

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高市鳥松一處空地遭檢舉堆置事業廢棄物跟非法轉運，環保局稽查確認空地所有者的企業行並未申請貯存場、轉運站許可證，將依違反廢清法處6000元到300萬元罰鍰，並令限期改善。

高雄市政府環保局近日接獲檢舉，鳥松區美山路附近一處空地疑有未經合法申請堆置事業廢棄物，從事非法轉運情形，經派員前往稽查，發現這處空地為一間企業行所有，屬領有環保局核發廢棄物清除許可證的合格清除機構，

環保局今天上午新聞稿指出，業者並未申請貯存場、轉運站許可證，但卻逕自私設貯存場，從事營建混合物簡易分類，顯然未依審查通過申請文件內容辦理，涉違反廢棄物清理法第42條暨公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項規定，可處新台幣6000元以上，300萬元以下罰鍰，並令業者限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰。

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環保局長張瑞琿表示，清除機構應依法申請合格貯存場、轉運站，經取得環保局同意後，始可在場內進行廢棄物堆置、簡易分類，切勿貪圖一時方便，觸法受罰。

另統計自去年12月至今年4月期間，環保局共查獲5家清除機構未經許可私設廢棄物貯存場、轉運站，並從事堆置、簡易分類、處理廢棄物等不法行為，其中4家涉及申報不實，違規行為損害程度嚴重，故按廢棄物清理法第42條進行開罰，併涉犯同法第48條申報不實虛偽記載，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1110618