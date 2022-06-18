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台南推快閃送抵用券 盼拉抬市場買氣

2022/6/18 12:42（6/18 12:46 更新）
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台南市政府推出「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」活動，市長黃偉哲（前右）18日到善化市場發送消費抵用券給民眾。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月18日
台南市政府推出「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」活動，市長黃偉哲（前右）18日到善化市場發送消費抵用券給民眾。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月18日
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市政府推出「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」活動，市長黃偉哲今天到善化市場送出400份新台幣50元的抵用券，盼整個計畫能創造逾400萬元商機。

黃偉哲上午前往善化市場發送消費抵用券給民眾，接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊市場買氣，市府推出相關計畫提振民生消費，也希望攤商和消費者都能做好防疫，協助疫情早日退散。

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台南市經濟發展局長陳凱凌表示，活動首波自6月11日起在8個市場及1個夜市舉辦，第2波昨晚在復華夜市登場，今天上午在小腳腿、善化和文賢市場快閃登場，明天則在東山、西港、金華、崇義市場及國泰路夜市，每場活動會送出200至600份的50元抵用券，盼為傳統市場、夜市注入活力。

陳凱凌指出，快閃活動預計舉辦超過100場，發送抵用券2萬張，若每人可消費至200元，將可創造400萬元以上消費商機。（編輯：陳政偉）1110618

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