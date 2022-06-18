桃園社區醫療採檢站 6/20起留6處每天開2至3站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市政府今天表示，將在6月22日、24日、25日辦理65歲以上長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案；6月20日起，社區醫療採檢站僅會保留6處，每天維持開放2至3站。

桃園市今天新增4611例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥表示，整體而言，桃園市疫情趨勢穩定下降。

王文彥指出，桃園市目前有30家醫院及269家診所提供快篩陽性判讀與看診服務；桃園市社區醫療採檢站昨天的看診人數已降至337人、PCR採檢人數共399人。

王文彥表示，將從6月20日起調整社區醫療採檢站站點及時段，北桃園保留中路運動公園、巨蛋採檢站及彎頭仔市民活動中心等3處；南桃園則保留中正公園、龍岡採檢站及龍潭戶政事務所等3處，每天維持開放2至3站。

王文彥也說，將在6月22日、24日、25日開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，提供65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月的長者接種。

王文彥指出，將在明天上午8時至12時於桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、楊梅區楊心國小及龜山區自強國小開設「莫德納兒童疫苗第2劑快打站」；不需要預約，尚未施打第1劑的兒童也可前往接種。

王文彥提醒，5至11歲兒童第1、2劑疫苗接種需間隔4週以上，且兩劑次須接種同一種疫苗、不可混打。（編輯：李錫璋）1110618