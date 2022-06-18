屏東增2512例 縣府籲清冠一號與西藥勿合併使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東今天新增2512例COVID-19本土確診。屏東縣政府提醒，清冠一號與口服抗病毒藥物勿合併使用，2種藥物成分可能產生交互作業，必須依醫囑用藥。

屏東縣政府衛生局統計，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者中，2337人快篩陽確診，佔93%。另外，今天在屏東火車站、高榮屏東分院、輔英醫院開設疫苗第1至4劑隨到隨打站，總計施打595人次，現場秩序良好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，抗病毒藥物Paxlovid及Molnupiravir須經過醫生視訊診療後依醫囑用藥，清冠一號也需經過中醫師診斷後使用，絕對不是「預防保健」使用。

近來坊間討論清冠一號合併抗病毒口服藥一起使用，衛生局強調勿合併使用，2種藥物可能產生交互作用，也有劑量過量危險，民眾取得口服抗病毒藥物後，應依醫囑指示服藥，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式。（編輯：郭諭儒）1110618