2025世壯運在台灣 35項賽事首都生活圈內找場館

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台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）20日在台北市政府，出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第3次委員會議，圖為兩人頒發各運動項目委員聘書。中央社記者吳家昇攝 111年6月20日

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）2025雙北世界壯年運動會組織委員會第3次委員會議今天在北市府展開，雙北市長柯文哲與侯友宜共同宣布35項賽事，並在雙北及桃園、新竹、宜蘭找合適場館。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第3次委員會議。

柯文哲致詞表示，感謝教育部體育署挹注經費，讓籌備工作順利展開，而世壯運的比賽項目已經核定，共35項運動種類，包括必辦19種、選辦14種、示範種類2種。

柯文哲表示，下一步的重要工作是開始尋找首都生活圈裡面適當的場館，而這次跟桃園、新竹、宜蘭等也有合作，希望透過世壯運串聯首都生活圈、進而串連各縣市，這是繼2017年世界大學運動會後，台灣再舉辦大型運動會，希望順利成功，看世界看見台灣。

侯友宜致詞時表示，新北要提供37座場地規劃，新北市一定會做好，感謝中央及桃園、新竹、宜蘭的支持，這是全台灣的盛事；而幾年後疫情應該消退，也是個機會讓全台旅遊景點帶動一波經濟發展，搭起國際友誼的橋梁。

35項賽事包含羽球、桌球、網球、田徑、籃球、射箭、田徑等，其中包含9項身障者專用運動 （帕拉運動）。

2025雙北世界壯年運動會將於2025年5月17至30日舉行，2024年2月啟動線上報名，官方網站今年將上線。總經費約新台幣16.7億，扣去中央補助，雙北共負擔10億支出，包含各付1億的權利金及場館整修等，估將創100億元的總體經濟收益。（編輯：張銘坤）1110620