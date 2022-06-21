近500萬善款捐彰化3兄弟 賴清美：已足夠請助他人

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）和美鎮葉家3兄弟營養不良引關注，葉家帳戶已逾291萬元捐款，彰化縣社會救助金專戶近日湧入180萬元善款也多數指定給葉家，縣議員賴清美說，捐款已足夠，請助其他弱勢。

62歲葉姓男子和2名弟弟相依為命，3人住在彰化縣和美鎮好修里一處三合院，因收入不穩定，經常有一餐沒一餐，僅靠弟弟每月身障補助度日，經彰化縣議員賴清美伸援，一家慘況曝光，有人捐送物資，還有民眾表示願提供3人1年免費自助餐，更有許多匯款湧入葉家。

不料葉家大哥因營養不良，免疫力低下引起菌血症，進一步因敗血症引起多重性器官衰竭，昨天病逝。彰化縣政府社會處人員透露，葉家老三因視障被列為低收入戶，葉家大哥、老二之前未有福利身分，經重新評估，全戶已列為低收入戶，提供更多喪葬、醫療等協助。

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事件發生後，協助葉家的賴清美、好修里長陳信義反而成為少數網友攻擊對象，對此，賴清美今天接受中央社記者訪問說，有人罵她作秀、害社工被罵等，這些她都可以承受，最令她難過是葉家資源到位後，老大來不及享受一頓溫飽就離世；陳信義也說，長期關心協助葉家，也常提供便當，對於網友亂罵很無奈。

披露葉家慘況的賴清美說，各界金錢、愛心資源持續湧入，直到今天葉家個人帳戶收到匯款超過2000筆、逾新台幣291萬元，加上愛心團體送紅包，相信葉家金錢已經夠用，當時由她出面呼籲，如今她有必要請民眾將能量留給其他有需要的人，感謝大家愛心。（編輯：郭諭儒）1110621