新港奉天宮跨界合作 推媽祖虎爺隱形眼鏡

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）新港奉天宮與隱形眼鏡代工廠跨界合作，推出限量版媽祖、虎爺無度數隱形眼鏡，今天請來法師為隱形眼鏡誦經祈福、過爐，期待COVID-19疫情期間民眾戴了保平安。

新港奉天宮將隱形眼鏡化身媽祖香火，與國內隱形眼鏡代工廠優你康光學及寶島眼鏡公司合作，於虎年聯名推出限量版媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組，今天在奉天宮舉行誦經祈福儀式。

新港奉天宮董事長何達煌接受媒體聯訪表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停歇，造成民心不安、經濟衝擊，奉天宮首度跨界授權廠商製作Q版媽祖及虎爺隱形眼鏡，無論是送禮或自用皆能帶來好運勢，平安度過疫情。

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何達煌說，媽祖、虎爺無度數隱形眼鏡禮盒組經過1年多的策劃才推出成品，在隱形眼鏡鏡面圖紋設計、鏡片製程、上市規劃等每個環節，都向媽祖擲筊請示，禮盒內含無度數10片裝媽祖鏡片及10片裝虎爺鏡片，限量1萬5000組，在寶島眼鏡的通路販售。

優你康光學表示，隱形眼鏡彩色鏡片是美妝搭配的重要配件，目前市場以放大片及變色片為大宗，像這種特殊涵意及圖紋的鏡片非常少見，這次與奉天宮的跨界合作推出創新隱形眼鏡文創商品，期望能推廣媽祖及虎爺聖蹟，保佑國人平安順心。（編輯：謝雅竹）1110623