彰縣房屋標準單價漲60%調幅全國最高 單價仍為中部最低

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）財政部公布房屋標準單價調整結果，彰化縣調升60%，調幅全國最高；彰縣指出已40年未調整，房屋單價即使調漲，單價仍為中部最低，且今年7月1日後新成屋才適用，中古屋不受影響。

今年13個縣市逢房屋稅基評定年度，財政部昨天指出，已有8個縣市公告調整結果，其中，彰化縣房屋標準單價睽違近40年首次調整，一口氣拉高60%，7月1日起新成屋適用，而彰化縣自民國73年未調整房屋稅基，這次一口氣將標準單價拉高60%，今年重新評定後的標準單價，112年期適用。

彰縣將房屋標準單價調升60%，由多名民進黨籍彰化縣議員參選人組成的「新芽連線」，今天發布新聞稿指出，將屬於房屋稅基的房屋標準單價調高60%，原本已有房子的人不受影響，受影響的是今年7月1日之後買房子的人，這樣的政策對準備購入房屋的年輕人不友善。

彰化縣地方稅務局長陳燕慧接受媒體聯訪指出，以往各縣市都有調整房屋標準單價，但彰化長期沒有調漲，和過去相比，現在的房子造價成本提高，價值也比過去高，因此適度調整比較合理。

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地方稅務局表示，房屋標準單價每3年檢討一次，彰化縣經歷13次沒調整，這次調升60%，調幅全國最高，而彰化縣房屋標準單價一直是全國最低，但建造成本早已不同，新舊房屋繳一樣的稅並不合理，財政部也要求彰化縣適度調整稅基，合理反映房屋建造成本。

地方稅務局解釋，彰化縣調整後的房屋標準單價仍為中部縣市最低，且稅基調整僅適用於111年7月1日起新、增及改建完成的房屋，並自112年5月起開徵，既有房屋都不受調整影響。（編輯：陳仁華）1110623