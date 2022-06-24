嘉縣500萬公寓未送出 保留做未來活動獎項

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣振興五倍券加碼活動今天舉行頒獎，輕遊艇等得主現身，但抽中市價新台幣500萬住宅民眾提不出消費發票喪失資格，縣府與捐贈單位達成共識，保留為未來辦理活動的獎項。

行政院去年推出振興五倍券，嘉義縣政府為刺激消費辦理加碼抽獎活動，5月31日已抽出全部得主，今天舉辦頒獎記者會，由縣長翁章梁頒發市值142萬第2大獎輕遊艇及三昧堂創意木偶團隊製作價值10萬元的精緻天官戲偶給2名幸運得主。

翁章梁接受媒體聯訪表示，頭獎市價約500萬元2房電梯公寓，5月16日抽出得獎者許姓民眾，因提不出消費發票喪失資格，縣府已與捐贈單位清景麟資產有限公司達成共識，決定保留於未來辦理摸彩或類似振興經濟活動獎項，民眾仍有機會抽中價值500萬住宅。

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翁章梁說，此次抽獎活動註冊會員超過2萬5000人，其中一半來自外縣市，發票登錄張數累積超過87萬張，創下登錄總金額近5億元佳績。

翁章梁表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一直衝擊百工百業，為減緩並振興各行各業及勞工的經濟損失，縣府已再次啟動多項振興措施，所需經費約7000多萬元，將送請縣議會召開臨時會審議後實施。振興措施著重在觀光休閒、藝文產業等補助。（編輯：陳政偉）1110624