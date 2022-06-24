大鵬灣國際休閒特區停滯3年 7月中重新開放

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2019年台灣燈會在屏東大鵬灣國際休閒特區舉辦，後因廠商中止契約而停滯3年，現由大鵬灣國家風景區管理處接管，將在7月中旬重新開放。（鵬管處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）2019年台灣燈會在屏東大鵬灣國際休閒特區舉辦，後因廠商中止契約而停滯3年，現由大鵬灣國家風景區管理處接管，將在7月中旬重新開放，有燈光、水岸布置，還舉辦水上嘉年華。

2019年台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，有「史上最美燈會」稱號，鵬管處將在7月15日起開放國際休閒特區部分公共設施，並推出水上活動和觀光市集，遊客可親近燈會保留下來的主燈「巨鮪來富」、「海之女神」和海上教堂。

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鵬管處長許主龍告訴中央社記者，這是大鵬灣國際休閒特區重新開放的首場水域活動，6月底前將全面進行水岸布置與燈光照明，成為日夜都適合遊客遊的景點，水域體驗活動也會因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進行總量管制。

鵬管處表示，7月15日至17日、23日及24日，在大鵬灣國際休閒特區辦理「2022大鵬灣水上嘉年華活動」，推出水域體驗活動，讓遊客可以免費體驗水上活動，包含獨木舟、立式划槳（SUP）、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等，還有屏東觀光圈市集，讓遊客從白天玩到晚上，感受不一樣大鵬灣景致。（編輯：郭諭儒）1110624