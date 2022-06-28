一個人的畢業典禮 新威國小唯一畢業生收滿滿祝福

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市六龜區新威國小今年舉行只有1名畢業生的畢業典禮，畢業生張庭榛囊括了市長獎、區長獎等多項獎，在眾人祝福下畢業。張庭榛開心地說，深深感受到滿滿的愛與祝福。

新威國小校長林淑芳接受中央社記者訪問表示，新威國小1至6年級共36名學生，張庭榛畢業後，剩下35名學生。另幼兒園有12名學生，全校教職員工約20人。

林淑芳說，因為新威國小距離周邊人口較多的美濃、旗山區不遠，距離高雄市區也不太遠，許多青壯人口因為就業外移，國小學生也因此跟著減少，目前每年級新生平均約6人。

張庭榛在1年級時，班上共有3人，但2、3年級剩下2人，4年級時就僅剩她1人。日前校方為她舉行畢業典禮，張庭榛的媽媽、姊姊等家人也都是校友，與全校教職員一起出席在6年級教室舉辦的畢業典禮。

其他年級的學生也透過線上直播，一起祝賀張庭榛畢業；新威派出所所長林道明也到場致意，並親自頒發獎學金，讓師生感到意外又溫馨。

因為畢業生只有1人，張庭榛囊括了市長獎、區長獎等多項獎，還從媽媽手中接下獎狀。張庭榛說，深深感受到擁有滿滿的愛與祝福，覺得很幸福，也拿到許多獎項及多個民間單位頒贈的獎學金，是最快樂的畢業典禮。

學校師生也寫下卡片給張庭榛，並製作畢業海報祝福她。張庭榛在離校前也與校樹合影。張庭榛畢業後，將與姊姊一起就讀龍肚國中。

此外，阿蓮國小日前也為無法出席全校畢業典禮的6年2班師生，舉辦一場畢業頒獎活動，彌補遺憾。

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校長蘇聰榮接受中央社記者訪問表示，6年2班23名學生，因在畢典前有數人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），導師也因家人確診而居隔，全班師生因此錯過畢典。

校方日前為23名學生補辦畢業頒獎活動，也讓23名學生留下珍貴合照，並親自接下校長與老師頒發的獎狀。蘇聰榮說，希望不要讓學生畢業有遺憾，也祝福學生們畢業快樂，勇敢追逐人生夢想。（編輯：吳協昌）1110628