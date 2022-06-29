陳瑩媒合中醫和生化公司 免費供台東確診棒球員清冠

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身兼台東縣棒委會主委的民進黨立委陳瑩（後右2）媒合中醫師和生化科技公司，29日舉行記者會，盼強化對確診年輕球員及球隊教練的照顧，可提供確診球員及教練免費掛號看診和「清冠一號」服用。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月29日

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）身兼台東棒委會主委的立委陳瑩，今天媒合中醫師公會和生化科技公司，提供確診的台東棒球員和教練免費掛號看診和「清冠一號」服用。

陳瑩今天下午在台東中醫師公會和亞洲生化科技股份有限公司人員陪同下召開記者會。

陳瑩說，目前台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確診數雖有下降，但每日仍有上萬民眾確診，確診後的恢復情形對運動員影響甚深，為加強對年輕球員照顧，她身為台東縣棒委會主委，媒合台東中醫師公會免收掛號費看診及業界捐獻經費，強化對確診年輕球員及球隊教練的照顧。

她說，運動員確診後，有些輕微症狀或無症狀者，可以在解除隔離數週後回到運動場上，但確實有部分確診者，感染痊癒後，持續受影響，時間從數週到數個月，影響生活功能，也影響運動表現。

她說，目前政府對於確診者的公費治療，僅限於隔離期間，解隔離之後，就醫看診須回歸健保機制，但許多對於確診恢復健康的用藥，因為解隔離之後，變成須「自費」， 如「清冠一號」就是如此。

陳瑩說，她特別請台東中醫師公會出面溝通中醫診所擔任棒委會的特約診所，希望由中醫師們來照顧球員們的健康，讓球員在棒委會的特約中醫診所看診不收掛號費。

另也向亞洲生化科技股份有限公司董事長陳振興募資到100盒清冠一號的經費，未來台東棒球隊球員及教練，確診後需要使用自費清冠一號時將由此筆經費負擔支應。（編輯：陳仁華）1110629