嘉市中央噴水池吳明捷雕像 變身太空人值班

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嘉義市政府將中央噴水池的精神象徵棒球選手吳明捷雕像進行改裝，為雕像穿上太空裝，30日晚間將進行點燈儀式，為「科學168教育博覽會」揭開序幕。中央社記者黃國芳攝 111年6月30日

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市政府將中央噴水池的精神象徵棒球選手吳明捷雕像進行改裝，為雕像穿上太空裝，今天晚間將進行點燈儀式，為一年一度嘉義市盛大的「科學168教育博覽會」揭開序幕。

嘉義市政府教育處長林立生告訴中央社記者，嘉義市「科學168教育博覽會」將於7月21日至25日在港坪體育館登場。今年特別製作2組大型裝置藝術與科學主題結合，一組座落在中央噴水池「飛向宇宙、科學看我」，另一組「愛因斯坦來囉！」則將於活動期間現身港坪體育館。

林立生指出，中央噴水池「飛向宇宙、科學看我」裝置藝術，則是將吳明捷雕像換上太空人新裝，並於晚間點燈儀式，太空人裝扮已引起討論話題，吸引許多民眾拍照打卡。

早期棒球名投吳明捷在1931年日本甲子園賽事中一戰成名，率領嘉義農林棒球隊拿下亞軍，並獲選大會的最有價值球員，隨後被日本早稻田大學網羅，赴日發展，於1983年病逝。

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林立生說，2014年電影「KANO」讓嘉農棒球隊打入甲子園故事登上大銀幕，同年2月，嘉義市中央噴水池吳明捷雕像揭幕啟用至今。吳明捷雕像華麗變身，由太空人空降值班，晚間將進行點燈。

林立生表示，「科學168教育博覽會」特別規劃1間創客教室、2場大師講座、3個主題特展、4間科普教室、5大主題闖關攤位，戶外有科教體驗車、定向越野與樹攀活動，以及具在地特色的文創市集，讓孩童以遊玩方式看展，從中探索、體驗、動手做。（編輯：謝雅竹）1110630