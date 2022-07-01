花蓮知卡宣親水公園暑期限定登場 首度對外收費

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮知卡宣綠森林親水公園暑期限定戲水設施即日起開放至8月28日，另獲中央經費補助增設5處共融遊樂設施，也同步登場，今年首度收費入園，開幕第一天上午湧入近千名遊客。

花蓮縣政府上午舉辦「知卡宣清涼一夏」開幕活動，花蓮縣長徐榛蔚指出，去年雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦，縣府爭取花東基金補助，增設共融公園主題體驗空間，將園區部分倉庫進行空間改造。

徐榛蔚指出，親水區設有划水道、造浪池等大型水上遊樂設施；陸上場館則有綠森林療癒區、音樂世界、體能區、種子圖書館等設施，暑假期間安排超過30場免費體驗活動。

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徐榛蔚指出，為維護更好遊憩品質，今年起首度對外收費，一般遊客入園門票新台幣50元，5類免費入園資格包含花蓮縣民、12歲以下或身高不滿150公分、65歲以上長者及持有低收入戶、身心障礙證明者及陪同者。

花蓮縣政府農業處指出，綠森林親水公園每天上午9時至下午5時開放，中午12時至下午1時30分戲水區休息，每週一固定休園；今天截至中午，已有近千人入園。（編輯：方沛清）1110701