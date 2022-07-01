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新竹縣警執行青春專案 保護青少年防詐遠離毒品

2022/7/1 13:37
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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣警察局為預防青少年被網路詐騙，誤入打工被利用變車手，7、8月執行「暑期保護青少年－青春專案」，鎖定防制青少年被害等工作重點，並深入青年聚會場所宣導。

新竹縣警察局少年隊長張蒼宏向中央社記者表示，因應暑假到來，青少年易遭不良友伴或犯罪者影響而發生吸毒、販毒或走私毒品等犯罪行為，也有透過網路結交網友約聚會時，接觸到毒品等物；以及在網路找工作時，誤被犯罪集團利用，變成協助提領詐騙金的車手。

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張蒼宏指出，新竹縣警方將執行民國111年「暑期保護青少年－青春專案」宣導預防。這次在專案中，也邀請新竹縣國、高中學生，發揮創意，製作反毒海報，即可參加「反毒海報創作競賽」，為鼓勵學生參加，符合資格的前50件投稿作品，還可獲得綠世界生態農場入場門票2張。

新竹縣警察局少年隊提供新聞資料表示，今年還規劃有「波麗士體驗營」，了解警方的工作，以及青春專案宣導主題的互動式闖關遊戲，如「防詐少年團」，讓青少年了解各種詐騙手法。（編輯：方沛清）1110701

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