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油品廠趁大雨偷排廢水 高市府開罰逾14萬元

2022/7/2 12:24（7/2 12:41 更新）
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高雄市大寮區一間油品公司1日趁大雨從廠內偷排不明液體進大排水溝，環保局派員前往稽查，依法裁罰新台幣14萬4000元。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月2日
高雄市大寮區一間油品公司1日趁大雨從廠內偷排不明液體進大排水溝，環保局派員前往稽查，依法裁罰新台幣14萬4000元。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月2日
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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄市大寮區一間油品公司昨天趁大雨從廠內偷排不明液體進大排水溝，當地居民發現後檢舉，環保局稽查後認定業者違反廢棄物清理法，依法裁罰新台幣14萬4000元。

大寮區光明路一間油品公司昨天趁大雨後，偷排不明液體進入排水溝，遭當地居民蒐證檢舉。對此，高雄市政府環保局今天上午回應，已派員稽查，並依業者違反廢棄物清理法規定，裁罰14萬4000元。

環保局發布訊息指出，針對民眾陳情大寮排水溝污染，經派員前往稽查，發現是油品公司員工在廠內清洗貝克桶時，認為桶內水性離型劑（含乳化劑、水蠟等成分）放置已久產生臭味，因此在清洗後將廢液直接排入大寮排水幹線。

環保局說明，由於油品公司業者未委託合法管道清除處理廢液，經確認違規事實明確已依法裁罰。（編輯：張芷瑄）1110702

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