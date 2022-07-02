水頭港旅服中心岸間廊道上梁 2年後新小國門迎客

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（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）歷經多次流標，金門水頭港大型旅客服務中心新建工程今天進入新里程碑。縣長楊鎮浯等中央和地方人士共同見證岸間廊道上梁，預定2024年迎接全新「小國門」完工。

水頭港大型旅服中心新建工程岸間廊道上梁典禮上午舉行，楊鎮浯、行政院金馬服務中心執行長翁明志、交通部航港局副局長劉志鴻、永青營造董事長曾國進等人焚香祝禱，並在鋼梁上簽名後，鋼梁起升定位。隨後在縣港務處長何佩舉陪同下，楊鎮浯等人視察浮動碼頭增設工程。

致詞時，劉志鴻表示，3年前慶祝小三通破2000萬人次時，原以為很快就會達到3000萬人次，沒想到遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情；而外島工程困難重重，水頭港大型旅服中心流標10次，才在2018年發包；期間又遇上廠商無法履約，重新於2020年11月開工，目前進度超前；盼疫情結束後，旅服中心也完工，提供優質旅運服務。

楊鎮浯表示，交通建設對金門的發展至為重要，現在的水頭商港不符合縣民對「小國門」形象的期待，大型旅服中心新建工程雖歷經波折，好在困難一一克服，今天進入新的里程碑。他說，小三通雖然暫停2年多，相關工程不能停下腳步，期許疫情結束，小三通復航，以全新「小國門」迎接旅客。

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何佩舉說明，施工團隊如期在6月達成整體1樓樓板完成的里程碑，到6月30日止，預定進度22.92%，實際進度23.99%。目標是2024年取得使用執照，到時可望與對岸廈門五通3期新碼頭展開復航作業與對接工作，促進金門地區觀光發展。

港務處指出，旅服中心位於水頭港新港區南岸，規劃為4層樓鋼構，總樓地板面積約3萬6000平方公尺，1樓規劃為入境層、3樓為出境層，內部空間寬敞明亮，將大幅提升航廈服務水準。（編輯：謝雅竹）1110702

金門水頭港大型旅客服務中心新建工程岸間廊道上梁典禮2日舉行，縣長楊鎮浯（左3）等人出席，共同在鋼梁上簽名，見證水頭港大型旅客服務中心工程新的里程碑。中央社記者黃慧敏攝 111年7月2日