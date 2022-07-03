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促65歲以上長輩打第4劑 高市府發5880份通知單

2022/7/3 16:42
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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高市衛生局指出，高雄市65歲以上長輩第4劑接種率19.1%，為促打疫苗，發5880份通知單通知65歲以上長輩接種；針對12歲以上民眾，今天也在高捷左營、美麗島站開接種站。

高雄市政府衛生局今天新聞稿指出，統計65歲以上長輩第4劑接種率19.1%，為促打疫苗，今天在慈濟高雄靜思堂、鳳山行政中心等地開設莫德納疫苗社區接種站，以通知單通知5880名長輩前往接種。12到17歲青少年族群部分，第3劑接種率則已達54.2%。

衛生局今天在高雄捷運左營站和美麗島站開設疫苗接種站，提供BNT疫苗給12歲以上民眾，呼籲尚未接種第3劑疫苗的青少年，及可接種第4劑疫苗的機場港埠、航空機組員、機構與社福系統工作人員、居家檢疫相關工作人員盡快接種。

此外，針對5到11歲兒童，自1日起到9日連日開設兒童輝瑞疫苗接種專診，需事先上「高雄市新冠肺炎疫苗交種預約系統」預約。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增3886例COVID-19確診。衛生局表示，高雄市盛行率已達16.13%，確診者中有97.3%為輕症或無症狀，近7日65歲以上投藥率平均78%，整體疫情穩定趨緩。（編輯：黃世雅）1110703

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