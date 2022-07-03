首度進軍西雅圖 高雄農特產品上架當地超市

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高市府農業局首度與美國百家超市Asian Family Market合作，1日至14日在西雅圖地區3家分店舉行高雄首選推廣週，嚴選高雄特色農產加工品上架販售，盼為高雄農產開啟新的外銷通路。

農業局今天發布新聞稿表示，西雅圖是高雄的姊妹市，這次選定與當地的百家超市（Asian Family Market）合作，該超市是美國西雅圖地區少數的華人超市之一。

農業局與美國百家超市Asian Family Market合作，1日至14日在百家超市的3家分店，舉行「高雄首選」農特產品推廣週，嚴選高雄特色農產加工品上架販售。

西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清及華盛頓州州參議員Ann Rivers、華盛頓州眾議員My-Linh Thai及Bellevue市議員Janice Zahn等人也出席開幕活動力挺。

農業局表示，這次活動帶來的農特產品有大樹區農會獨家研發的「鳳荔雙心酥」、阿蓮區農會使用蜜棗製成的「去籽蜜棗乾」、內門區農會「龍眼乾」、芳境合作社的「玉荷包銀耳露」、大寮區農會「紅豆水」及陳稼莊「果汁吸凍飲」等商品。

農業局指出，推廣活動是透過美國貿易商Formosus LLC與百家超市合作，貿易商表示，公司負責人是高雄人，希望擔任串接兩地橋樑，將驕傲的家鄉味，不分國界地分享給美國的消費者。

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甄國清說，西雅圖人口約有78萬，消費市場不容小覷，期望未來能看見更多優秀的台灣產品到當地推廣。

高雄市長陳其邁表示，這次農業局以高雄農產加工品進行拓銷，除了為高雄農業開啟新的外銷通路，也希望提升農產品附加價值，讓「高雄首選」品牌讓美國市場看見。期望從西雅圖出發，進一步開拓更多通路，讓全美消費者都有機會品嘗高雄農產、認識高雄。（編輯：黃世雅）1110703