藝師施麗梅春仔花作品桃園展出 盡現台灣傳統美

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）彰化縣鹿港鎮春仔花藝師施麗梅近日受邀到桃園市展出春仔花作品展，她同時舉辦手作工作坊體驗課程，希望透過推廣向民眾傳遞春仔花文化與技藝，延續傳統文化之美。

春仔花藝師的施麗梅今天告訴中央社記者，小時候常看到阿嬤在做春仔花，但那時候沒有感覺也沒興趣，只知道有人要請客，她可以喝到汽水，這是小時候對春仔花的印象，一直到嫁人時才知道，那是長輩對兒女婚嫁的期許與祝福。

施麗梅指出，婚後她與丈夫經營照相館，只要有新人拍婚紗照，她就會買春仔花送給新人，但有一天她發現市面上買不到春仔花，這才警覺到這項傳統技藝正面臨失傳危機，當時她已30多歲才投入春仔花的製作，一投入至今已歷40年的時間。

投入春仔花技藝的施麗梅說，從理解春仔花真正的意涵、重新學習製作的技法，她更將所學的日本緞帶花技法與春仔花融合撞擊出新火花，做出不分場合使用的作品，例如蝴蝶、草莓、金魚等，讓春仔花有了新生命。

春仔花又稱纏花，是用紙片、細鐵絲為底，用綉線纏出立體花朵造型，施麗梅表示，這次展覽以嫁娶為主題，傳統新娘的春仔花上會有4顆石榴，代表雙雙對對、多子多孫；婆婆的春仔花上會有象徵福祿壽的烏龜與鹿，希望透過富有趣味又喜氣洋洋的策展，讓民眾能夠深入了解台灣在地傳統文化之美。

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施麗梅指出，這次展覽也與三昧堂創意木偶團隊合作打造迎親大隊，在5尊布袋戲偶身上打造嫁娶配件，除了傳統喜氣的春仔花，還製作出傳統不會使用的白色春仔花，讓傳統的技藝可以與時俱進。

施麗梅說，這次受邀到桃園市新光三越百貨站前店展出，除了14幅掛畫，還有5尊布袋戲偶身上配件等迎親大隊及1頂春仔花冠，共20件作品；同時規劃手作工作坊體驗課程，希望透過推廣向民眾傳遞春仔花文化與技藝，延續傳統文化之美。（編輯：戴光育）1110703