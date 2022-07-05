高雄「創意築夢巢」扶植青創 辦公室半年免租金

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）扶植青年創業，高雄市青年局舉辦「創意築夢巢」進駐甄選活動，提供高雄捷運中央公園站3號出口旁精華地段辦公室出租，獲選進駐有半年免租金優惠，今天起開放報名至8月1日。

高雄市青年局今天發布新聞稿表示，為加速創業青年投入創新創意領域，推出「創意築夢巢」計畫，提供位於高雄捷運中央公園站3號出口旁，中山一路、玉竹街口三角窗的精華地段辦公室出租，報名期間今天起至8月1日。

高雄青年局長張以理表示，期待從甄選過程中發掘出優質事業，提供好的辦公空間、優惠的承租方案，辦公室家具也準備妥當，獲選事業只要攜帶一台筆電就可開創未來。

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此外，進駐期間提供創業諮詢輔導、協助介接產官學資源，導入社群行銷策略，協助進駐事業開拓更多商機，提高創業成功率。青年局表示，不論在地、外縣市的青創者都可以參加計畫。計畫提供簽約1年享有半年免租金，後半年享有租金含水電新台幣9999元的超低月租方案。

報名需符合民國106年1月1日後設立登記的公司或商業，且資本額在1000萬以下；事業負責人須為年滿20歲以上45歲以下的創業青年；參選事業以品牌建立為目標，並具備商業模式，歡迎符合條件的青創事業踴躍報名。（編輯：郭諭儒）1110705