搶國旅商機 半價搭墾丁快線再抽日本雙人行

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）配合交通部觀光局觀光產業振興方案及公路總局台灣好行路線，9月底前搭乘墾丁快線從新左營到恆春以南站點，客運業者祭出搭車半價優惠再抽日本雙人行，搶國旅商機。

墾丁快線（9189）是台灣好行的熱門路線，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，暑假搭乘人數從約8萬人次，僅剩不到2萬人次。因疫情趨緩，客運業者推出7月8日至9月30日間，搭乘墾丁快線從新左營到恆春以南站點，使用電子票券就能以半價176元從高雄到墾丁，再抽日本東京機票加住宿5日雙人行共5組，還另有百張住宿券。

屏東縣交通旅遊處長黃國維接受媒體聯訪指出，墾丁快線疫情前就是熱門路線，旅客透過與高鐵銜接就可以方便到碧海藍天的墾丁，15日即將開跑的國旅補助，目前屏東也有500多家旅宿業者配合，陸續增加中，縣府也會另外祭出抽獎活動。

屏東客運公司董事長郭子義表示，疫情以來，大家都悶了許久，已準備好迎接旅客，墾丁快線自7月起調整至每日42班次，並視旅運人潮機動增開加班車，讓大家暢遊墾丁不用等。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏告訴中央社記者，目前7月假日住房率約8至9成、平日約6至7成，若搭配客運業者推出的半價優惠，相信住房率也會跟著提升。（編輯：郭諭儒）1110705