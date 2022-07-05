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屏東首批Novavax配達 9日開打

2022/7/5 16:52
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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東縣獲中央撥配1萬3500劑Novavax疫苗，9日分別在屏東火車站設立速打站及33個鄉鎮衛生所的加開疫苗門診，開放18歲以上民眾，第1、2、3、4劑都可接種，也可混打。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，5日新增1537例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診1418人，占確診量92.3%；截至5日，居家照護累計10萬7724人。

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縣府表示，屏東首批Novavax疫苗已經配抵，有1萬3500劑，安排9日開打，分別在屏東火車站開放500名隨到隨打，並加開33個鄉鎮衛生所Novavax疫苗門診，目前開放18歲以上民眾接種，第1、2、3、4劑都可接種，且可和其他廠牌疫苗混打。

衛生局指出，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5具有較強傳播能力，因應暑假出遊人潮，接種疫苗可降低因感染新冠肺炎造成的重症、住院或死亡風險，呼籲民眾儘早到合約診所施打，增強保護力。（編輯：黃世雅）1110705

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