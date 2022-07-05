兒童莫德納疫苗接種 桃園將在30國小成立快打站

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桃園市長鄭文燦5日表示，為協助滿6個月至5歲幼兒盡速完成兒童莫德納疫苗接種，教育局已擇定30所國小成立快打站。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月5日

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市長鄭文燦今天表示，為協助滿6個月至5歲幼兒盡速完成兒童莫德納疫苗接種，加強防疫保護力，教育局已擇定30所國小成立快打站，共可服務2萬名幼兒施打疫苗。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，鄭文燦主持市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議時指出，桃園今天新增3117例本土個案，雖較昨天上升29.28 %，但與上週同期確診人數相較，呈現緩步下降趨勢，顯示疫情已逐漸收斂。

鄭文燦表示，桃園市195所國小從6月23日起，進行莫德納及輝瑞兒童疫苗第2劑疫苗入校接種，截至7月4日，已有162校、共計4萬4148名學生完成接種，其餘33所國小也將在今天全數完成第2劑疫苗入校接種作業。

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鄭文燦說，考量疫情已緩步下降，桃園市11個設有戲水設施的公園，戲水設施將從8月1日起開放民眾使用，但提醒民眾，戲水時可以免戴口罩，但休息或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應遵守防疫規範佩戴口罩。

教育局晚間表示，桃園市195所國小及600所公私立幼兒園今天已全數完成COVID-19疫苗第2劑入校接種，其中4萬3357人完成輝瑞兒童疫苗接種、1萬1346人完成莫德納疫苗接種，合計共5萬4703人完成接種作業。（編輯：李錫璋）1110705