嘉縣易肇事路口建置首座科技執法 8/1啟用

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嘉義縣警察局交通隊在易肇事地點民雄、頭橋工業區交界的台1線路口建置首座多功能智慧科技執法系統，8月1日啟用，盼能降低交通事故。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）嘉義縣警察局交通隊在易肇事地點民雄、頭橋工業區交界的台1線路口建置首座多功能智慧科技執法系統，8月1日啟用，透過AI車牌辨識及智慧攝影機全天候執法，降低交通事故。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏今天告訴中央社記者，民雄、頭橋工業區交界處為民雄鄉台1線與工業一路、中山路口，平日通勤時段及假日交通狀況複雜且車流量大，交通事故頻傳，為嘉縣十大易肇事地點之一。

蘇俊宏指出，警察局向交通部道安委員會爭取經費補助，在民雄鄉台1線與工業一路、中山路口建置全縣首座多功能智慧科技執法系統，6月30日完成建置，將透過AI車牌辨識系統及智慧攝影機，進行24小時監測執法，取締交通違規，降低交通事故發生。

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蘇俊宏表示，民雄、頭橋工業區交界處的科技執法路口，預定自8月1日啟用，針對超速、闖紅燈、未依標誌及標線行駛、轉彎車占用直行車道及車輛不禮讓行人等多項交通違規行為，自動蒐證取締。

蘇俊宏說，交通隊另擇定縣內9處易肇事路口，今年陸續建置科技執法系統；提醒用路人應注意車速、路口停讓，確實遵守各項交通規則，以免違規遭舉發而被罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110706