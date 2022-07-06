金門近3年單日最大降雨 縣長：從優從速善後

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）連續幾天豪大雨，金門氣象站今晨累積雨量78.5毫米，為近3年單日最大降水；金沙鎮更達105.5毫米，部分地區積水，甚至一度淹入民宅。縣政府指示從優從速協助災戶善後。

金門氣象站表示，今天清晨的大雨，氣象站累積雨量為78.5毫米，為近3年單日最大降水；同時間在金沙、金湖也分別有105.5毫米與92毫米。氣象站主任曹嘉宏受訪表示，這波降水從昨晚入夜後就斷斷續續有零星下雨，雨量較大的時間集中在今天凌晨1時到7時之間，7時過後逐漸趨緩；直到中午12時45分，雨勢才完全停止。

曹嘉宏表示，前2年金門年雨量不到500毫米，今年到今天中午為止，雨量已高達866.5毫米。氣象站預估，這波雨勢明晚逐漸減少，8日放晴，恢復典型夏日氣候。

金門縣長楊鎮浯上午在結束縣議會質詢結束後，立刻率參議葉媚媚、工務處處長許鴻志、建設處處長李有忠、自來水廠廠長張武達等人趕到金沙水庫現勘。楊鎮浯說明，自今天凌晨開始，縣府相關單位即前往各地會勘並檢視，整體狀況尚在可控範圍內。

楊鎮浯說，自上任後，即與金沙鎮長吳有家協調蓄排水系統週邊水閘門與相關排水系統的管理與合作，吳有家今天凌晨3時就到現場指揮管控相關排水系統，儘管昨晚強降雨已達歷年淹水的降雨量，但積水也在短時間內消退，肯定鄉鎮公所在第一線、第一時間的緊急應變與迅速處理。

不過這場雷雨仍造成官澳村低窪地區民宅甚至淹水到小腿。住在官澳的前縣議員張光海在臉書上張貼自家淹水照片，表示很無奈。

楊鎮浯指示相關單位配合鄉鎮公所，針對受損災戶提供協助，務必從優、從速處理，讓受損災戶在最快時間內獲得協助。（編輯：謝雅竹）1110706

金門連續幾天豪大雨，6日清晨累積雨量78.5毫米，為近3年單日最大降水，部分地區積水。縣長楊鎮浯（左）和金沙鎮長吳有家（右）6日視察防洪設施。（金門政府提供提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月6日