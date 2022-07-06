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幼兒莫德納抵台 23日屏東開放施打

2022/7/6 16:09
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）首批可供6個月到5歲的幼兒莫德納已抵台，屏東預計23日開放接種，縣府表示，全縣2萬9195名的幼兒，依施打量能，估2至3週可完成接種。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，6日新增1362例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診1258人，占確診量92.3%；截至5日，居家照護累計10萬9030人。

縣府表示，23日至24日，幼兒莫德納開打，家長可帶孩子至屏東基督教醫院，也可以到32家小兒預防接種合約醫療院所、33個鄉鎮衛生所疫苗門診接種，採預約制。

縣府指出，目前全縣6個月到5歲幼兒共計2萬9195名，醫療院所每週可施打量能為9770人，預估2至3週即可施打完成接種。

此外，9日上午縣府也開設Novavax疫苗隨到隨打，分別在屏東火車站，可施打500劑及33個鄉鎮衛生所。

衛生局統計，統計至5日，屏東疫苗施打193萬8814劑次，第1劑g施打率為88.88%、第2劑82.14%、第3劑66.59%、第4劑3.31%；呼籲65歲以上長輩和55歲以上原住民，在7月底前打疫苗皆能領500元禮券與2劑快篩試劑。（編輯：黃世雅）1110706

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