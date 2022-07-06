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板橋光環安居社宅獲審定 預計114年完工建339戶

2022/7/6 17:03
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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市政府城鄉發展局表示，由國家住都中心規劃板橋區「光環安居」社宅案今天通過都市設計審議，預計114年11月完工，將提供339戶社會住宅及公共托育及托老中心。

城鄉局發布新聞稿表示，新北市政府配合「社會住宅興辦計畫」，積極爭取社會住宅落腳新北，由國家住宅及都市更新中心在板橋區規劃「光環安居」，經新北市都市設計及土地使用開發許可審議會審議，在短短3個月就審定，市府城鄉局今天核定。

城鄉局表示，此一社宅案基地面積達5248.88平方公尺，將由國家住都中心興建地下3層、地上13層建物，預估可提供339戶社宅及210坪公共托育及托老中心，預計111年12月底前開工、114年11月完工。

城鄉局表示，「光環安居」案臨近綠地公園，且位於光復國中、國小的完全學區，為實踐全齡友善目標，將提供公共托育及托老中心等社福機構，造福鄰近居民，完善生活機能，實現居住正義。

城鄉局表示，「光環安居」案將依照都市設計審議決議，全區開放空間及綠帶系統整體思維來進行規劃，採雙排喬木林蔭退縮人行空間、留設休憩式串連步道，且為滿足在地停車需求，將提供151輛汽車停車位供周邊居民使用，營造優質居住環境，帶動地方繁榮。（編輯：李錫璋）1110706

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