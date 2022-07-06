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台南推消弭月經貧窮 媒合捐贈衛生棉助弱勢

2022/7/6 17:56（7/6 18:06 更新）
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台南市政府6日下午舉辦「公私協力，消弭月經貧窮」捐贈記者會，市長黃偉哲（左4）致贈感謝狀，感謝邱創煥文教基金會響應消弭月經貧窮政策，捐贈約5778包衛生棉，幫助偏鄉女孩及弱勢家戶婦女受到照護。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月6日
台南市政府6日下午舉辦「公私協力，消弭月經貧窮」捐贈記者會，市長黃偉哲（左4）致贈感謝狀，感謝邱創煥文教基金會響應消弭月經貧窮政策，捐贈約5778包衛生棉，幫助偏鄉女孩及弱勢家戶婦女受到照護。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）邱創煥文教基金會響應台南市政府「消弭月經貧窮政策」，今天捐贈5778包衛生棉給台南市偏鄉及弱勢家戶女性，估計約2889人受惠。

台南市政府下午在永華市政中心舉辦「公私協力，消弭月經貧窮」捐贈記者會，由市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝邱創煥文教基金會響應消弭月經貧窮政策，讓偏鄉女孩及弱勢家戶婦女能受到照護。

台南市政府社會局提供資料指出，「月經貧窮」是指女性因經濟困難無法取得足夠生理用品，進而對生活造成長期影響的社會現象，依據統計，女性一生中大約有38年（12歲至50歲）需與生理期共處，一生花費於生理用品費用，取平均值計算約新台幣9萬7600元，對弱勢家戶是筆不小負擔。

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台南市社會局指出，邱創煥文教基金會此次捐助5778包衛生棉，預計可幫助女性街友、脆弱家庭女性、身心障礙女性、受暴婦女、監護女性兒少、新住民家戶女性、安置女性兒少、弱勢關懷據點服務中的女性兒少及各校經濟弱勢女學生，約有2889人受惠。

黃偉哲表示，市府團隊自110年起多次媒合民間團體、企業，捐助衛生棉幫助弱勢家戶女性及偏鄉女學生，去年共捐助1萬4724包，約2100人受惠，另運用社會救助金捐款，規劃開口契約採買生理用品，充實台南市實物銀行衛生棉存量，以提供各區社福中心、街友中心等單位因應受服務家戶需求。（編輯：黃世雅）1110706

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