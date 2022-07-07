台3線竹山段易淹水 公路總局改善工程設分流

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）竹山鎮台3線靠近竹山交流道路段日前因午後雷雨大淹水，雖然外埔橋拓寬後淹水消退時間大幅改善，但為應對極端天氣，公路總局發包進行第2階段改善工程，分流山溝、平地雨水。

省道台3線靠近國道3號竹山交流道路段日前因大雷雨再次淹水，滾滾黃水湧向路旁店家，道路彷彿變汪洋，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天會同養護機關交通部公路總局踏勘，確定她去年向公路總局爭取的第2階段排水改善工程日前發包，完工後有更好排水效能。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，台3線227公里處外埔橋改建加寬排洪斷面、路面抬升25公分，雖能大幅降低淹水機率，但集山路2段201巷靠近坡地，若遇強降雨，山溝水及雨水匯流到竹山交流道路段，就算外埔橋已拓寬，仍可能無法抵擋極端天氣，因此，公路總局規劃並核定新台幣2000多萬元經費執行第2階段排水改善。

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第二區養護工程處南投工務段長蔡宜宏說，改善工程將兩側排水側溝改為排水箱涵，加深、加寬1.5公尺，另為有效排出強降雨或豪大雨帶來的瞬間龐大水量，針對山溝匯流雨水及平地雨水進行分流，施作橫向導管引至高速公路下方大排，避免雨水漫過交流道。

陪同會勘的竹山鎮長陳東睦指出，其實外埔橋拓寬後，日前午後雷雨淹水消退時間已大幅改善，但看到路旁店家及用路人遭受困擾，他身為鎮長仍非常憂心，將持續與蔡培慧討論改善辦法，也感謝公路總局積極協助，第2階段工程已發包，未來有效分流坡地排水，鎮公所也會持續清淤溝渠，保持排水暢通。（編輯：張芷瑄）1110707