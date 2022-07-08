全國首創 台南夜間農產市集促銷芒果

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（中央社記者張榮祥台南8日電）為促銷芒果，南市府今晚舉辦全國首創夜間農產市集，市長黃偉哲到場發放400份促銷券。黃偉哲說，台南是全台最大芒果產區，每2顆芒果就有1顆來自台南，質跟量全台數一數二。

台南市政府農業局今晚在緊鄰大東夜市的農委會水土保持局台南分局前停車場，舉辦全國首創的夜間農產市集，現場有豐富多樣台南農特產品、花式調酒表演，並分享芒果節宣傳影片，即可兌換限量700份的芒果霜淇淋、或芒果冰沙，另外還隨機發送200份50元抵用券，可兌換限量的芒果大福、芒果奶酪，或至市集攤位消費折抵。黃偉哲現場調了一杯芒果飲品，專業手法獲得滿堂喝采。

大東夜市是台南知名觀光夜市，也是觀光客來台南必選行程，每週一、二、五晚上固定在林森路上台南監理站旁開市，有許多台南特色美食、排隊小吃藏身其中。

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黃偉哲現場大力促銷台南芒果，共發了400份促銷券。他說，台南是全台最大芒果產區，每2顆芒果就有1顆來自台南，質、量都是全台數一數二。而他今天也是有備而來，準備了國際芒果節的促銷券，讓大家來逛夜間農產市集，可以買芒果、買冰沙、買有機蔬菜，不會空手而回。

黃偉哲說，台南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸降溫，為吸引更多人來台南消費，台南市也率先發放促銷券，邀大家來台南走走，何況大東夜市有這麼多好吃好玩！今晚南市府幫大家準備滿滿好康，不管是逛農產市集、或是大東夜市，都要讓消費者雙手提滿，攤商口袋滿滿。（編輯：孫承武）1110708