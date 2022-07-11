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亞洲的地獄與幽魂展夯 台南推相關主題遊程

2022/7/11 15:36
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展吸引眾多參觀人潮，市府順勢推薦麻豆代天府「十八地獄」、蕭壠園區文化藝陣館等相呼應景點及展覽，吸引遊客體驗「眾神之都」魅力。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，亞洲的地獄與幽魂展是由法國凱布朗利博物館於2018年推出，首次海外展出就選擇到台南市美術館，6月25日開展後持續吸引大批參觀人潮，並從7月1日起實施分時段預約參觀制。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，逛完「亞洲的地獄與幽魂」展如果感到心慌慌，可以到南美館附近的台灣首廟天壇、台南德化堂、北極殿、祀典武廟、台灣府城隍廟等廟宇祈福，順便欣賞廟宇的建築、壁畫或剪黏藝術，還可到小吃名店聚集的國華街商圈走走。

郭貞慧指出，如果覺得看南美館的展還不過癮，可以到麻豆代天府體驗經典的「十八地獄」與「天堂」實境設施；中西區縣城隍廟的「夜巡」抓鬼儀式，今年也恢復辦理，預定於9月初登場，想親眼目睹這場特殊民俗活動的民眾，不妨安排行程到台南玩幾天。

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郭貞慧表示，另外，佳里蕭壠文化園區於藝陣館展出「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」展覽，可讓家將們、十二婆姐以及神明為大家驅驚定神。

郭貞慧說，遊客若不想要那麼多「重口味」的行程，夜間可到運河遊船欣賞沿河的光環境、港濱歷史園區「大魚的祝福」燈景也別有風情、以及安平遊憩碼頭的「大魚星光牆」，還有高知名度的海安藝術街，都是放鬆心情好選擇。（編輯：黃世雅）1110711

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