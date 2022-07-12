三井LaLaport年底將開幕 中市府盼帶動經濟

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台灣三井不動產集團新任董事長久一康洋 （右4）11日拜會台中市政府，市長盧秀燕（右3）親自接待，感謝三井公司投資台中。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月12日

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（中央社記者蘇木春台中12日電）三井台中東區LaLaport購物中心預計將於年底開幕，台灣三井不動產集團新任董事長久一康洋昨天拜會台中市政府，市長盧秀燕表示，感謝三井公司投資台中，市府將持續促進經濟繁榮。

台中市政府今天發布新聞稿表示，久一康洋今年4月上任，11日拜會台中市政府，盧秀燕在經濟發展局副局長李逸安、觀光旅遊局副局長陳育正陪同下接待。

久一康洋會中表示，台中東區LaLaport購物中心預計7月25日上梁、年底開幕。台中是宜居、美麗的城市，希望能持續投資、在台中發展，針對台中港Outlet Park二期、東區LaLaport等投資會繼續努力。

盧秀燕說，感謝三井公司投資台中，投資台中是正確的決定，根據經濟部統計資料，台中今年第一季8項經濟指標全國第一，包括公司登記家數成長率、公司登記實收資本額成長率等，在大家努力下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正逐漸緩和，市府將持續努力促進經濟繁榮。

盧秀燕也代表市府，對日本前首相安倍晉三遭遇不幸表達悼念，她說，安倍晉三對台日關係的深化十分有貢獻，友誼是最好的語言，希望彼此良好關係長存。

台中市經發局表示，東區LaLaport購物中心預計引進270家店舖，創造超過2500個就業機會，將與周邊的商場形成新興百貨聚落，創造經濟群聚效應，為舊城區發展再添動能。（編輯：黃世雅）1110712