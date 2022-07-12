基隆海域現大型蚵棚 船長籲漁船留意

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基隆海域近日發現大型蚵棚，船長王銘祥12日在介於基隆碧砂漁港和基隆嶼間海域發現一座，研判是隨著海流漂到北部海域，呼籲漁船行駛時應多加留意，避免危險。（王銘祥提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月12日

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆海域近日發現大型蚵棚，影響漁船航行安全，有船長研判可能是前陣子西南部下起大雨，蚵棚綁繩斷裂漂流到北部海域，呼籲漁船留意，以免發生危險。

船長王銘祥今天接受媒體訪問表示，上週就發現基隆海域有很多布袋蓮，今天上午10時許打算出海潛水時，在介於碧砂漁港和基隆嶼海域發現一座大型蚵棚，友人昨天也向他提及駕船差點撞到蚵棚。

王銘祥說，前陣子因西南部下起大雨，研判這座蚵棚是隨著海流漂到北部海域，他也留意到，蚵棚在漂流過程中，若有作業漁船發現多少會帶點蚵串回家，上頭綁著的蚵串差不多都被撿光了。

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王銘祥說，依照經驗，一般都是西南部下大雨造成河水暴漲，蚵棚可能就會被大水沖走。4、5年前也曾在基隆海域發現40、50座蚵棚，不只沿岸非常多，還漂到北方三島，呼籲漁船小心航行，避免撞到蚵棚發生危險。

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，有時天氣不佳造成南部的蚵棚斷繩漂到北部，因為蚵棚面積很大，除會影響漁船航行安全外，夜間若未注意恐會捲入漁船螺旋槳，後續清除處理也很麻煩，漁民若有發現蚵棚可盡快通報，漁會會盡快派員前往處理，以免造成危害。（編輯：張銘坤）1110712