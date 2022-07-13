嘉市府考量民眾需求 16日起開放長照機構探視

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市政府考量COVID-19疫情現況與民眾探視需求，今天宣布16日起住宿式長照機構有條件開放探視，訪客應出具探視當日快篩陰性證明，或接種第3劑疫苗滿14天等。

嘉義市政府下午新聞稿宣布，16日起住宿式長照機構有條件開放探視，訪客應出具探視當日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原快篩（包含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明。不過，接種3劑以上疫苗且滿14天或確診者解隔後且距發病日或採檢陽性日15天以上至3個月內，得免除篩檢。

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市府表示，訪客須落實預約制、實聯制，每名住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段，原則上僅開放1名住民接受訪客探視、全程戴口罩等。訪客須配合長照機構分流分區訪視規定。

嘉義市衛生局再次呼籲，社區仍存在COVID-19疫情，暑假出遊務必持續落實防疫，維持個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等措施，下載並使用「台灣社交距離APP」，最重要的是提升疫苗涵蓋率，才能降低感染率以及重症、長新冠風險。（編輯：郭諭儒）1110713