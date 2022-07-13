台東縣府推健康照護旅宿認證 45業者延伸醫療網

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東縣府推動「HFS健康照護職場 （旅宿）認證」，通過A級認證的旅宿設有遠距照護視訊設備，還可連線至高雄市立小港急診專科醫師進行會診。已培訓45家旅宿，將醫療網延伸。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣南北狹長達176公里，是全台跨距最長的縣市，即便醫療資源相對集中的台東市也只1家區域等級醫院。

台東縣府指出，為改善醫療資源缺乏現況，除了台東縣衛生局建置的台東醫療網，更進一步著力於綿密散布各鄉市鎮的旅宿業，將醫療網延伸。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，日前推行HFS健康照護職場 （旅宿）認證，分別與高雄市立小港醫院及興誠服務管理訓練機構合作，由高雄市立小港醫院院長郭昭宏擔任總指導顧問、醫務秘書陳煌麒主持，並安排3名專科護理師到台東現場為旅宿業者進行教學。

交觀處指出，截至目前，已培訓45家旅宿業，超過200名從業同仁取得AED（自動體外心臟電擊去顫器）、CPR（心肺復甦術）、BTLS（基本創傷救命術）等3張急救證照，並設立A級、B級、C級3種等級認證，通過A級認證的旅宿還可與高雄市立小港急診專科醫師連線進行會診視訊指導，將能大幅提升照護強度。

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