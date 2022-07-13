台南總爺山口縣工藝特展 設安倍晉三追思專區
2022/7/13 17:37（7/13 17:46 更新）
前日本首相安倍晉三遇刺身亡，台南市文化局13日起連續5天在麻豆總爺藝文中心的「山口縣工藝特展」展區設置追思專區，開放民眾獻花致意。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月13日
（中央社記者楊思瑞台南13日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，台南市政府文化局今天起連續5日在麻豆總爺藝文中心紅樓「山口縣工藝特展」展區設置追思專區，開放民眾獻花緬懷這名關心台灣的外國友人。
台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南市與安倍晉三故鄉山口縣近年持續進行各項交流，安倍晉三胞弟、現任日本防衛大臣岸信夫也曾於2020年率領山口縣議員拜會台南市長黃偉哲及議長郭信良，去年雙方議會更締結友好交流備忘錄。
台南市文化局指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本多次贈與台灣疫苗，協助台灣對抗疫情；台灣農產品鳳梨出口困難時，力挺台灣農業；台灣面臨高度敏感兩岸議題之際，安倍更喊出「台灣有事就是日本有事」，與台灣友好情誼不言而喻。
台南市文化局指出，目前於總爺藝文中心紅樓展出的「山口縣傳統工藝特展」，跨海帶來近百件漆器、陶器與赤間硯等日本國家級傳統工藝品，追思專區除有安倍晉三的生平與親台交流記事，並播放安倍晉三為311震災10週年彈奏「花正在開」影片，自今天起至17日，每天上午9時至下午5時開放民眾獻花。（編輯：謝雅竹）1110713
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