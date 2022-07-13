高雄滿6個月至5歲COVID-19疫苗 13日晚間8時可預約

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市衛生局今天表示，高雄滿6個月至5歲施打莫德納嬰幼兒疫苗，今天晚間8時起開放預約於23、24日在社區接種站施打，另明天晚間8時起開放預約於22日在醫療院所施打。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，高雄滿6個月至5歲、符合接種疫苗者約6.9萬人，配合中央疫苗到位期程，今天晚間8時開放預約在23、24日開設的社區疫苗接種站施打，包括岡山慈濟園區、小港高中等接種站共10站次。

另14日晚間8時開放預約自22日起在合約醫療院所施打，市府建議，未滿2歲者，應至合約醫療院所接種，預約網址為https://vaccine.kcg.gov.tw。

衛生局表示，目前國內通過EUA審核，僅莫德納嬰幼兒疫苗適用6個月以上至5歲者接種。若曾經確診，則建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後再接種疫苗。

接種後，可透過接種單位提供的QR code掃描加入「Taiwan V-Watch」疫苗接種健康回報，家長則關注家中幼兒接種後狀況，如出現發燒超過48小時、食慾不振、躁動、哭鬧、呼吸急促、心悸、暈厥或紅疹等症狀，應儘速就醫診察。

衛生局表示，已指定高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立聯合醫院等指定後送責任醫院，全力做好醫療照護工作。

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此外，為持續提升疫苗涵蓋率，市府也於15、16日在慈濟岡山園區、鳳山五甲龍成宮、中油宏南訓練教室、小港社教館、鳳山行政中心大禮堂及家樂福愛河店增開社區接種站，愛河店完成疫苗接種者，憑黃卡有多項餐飲優惠活動。

衛生局表示，扣除境外移入、重複通報等轉銜個案，高雄市今天新增3088例本土確診個案，盛行率達17.47%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。（編輯：黃世雅）1110713