南湖東峰山頂名牌傾倒 太管處將派員修復

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太魯閣國家公園管理處14日指出，南湖東峰單程距離約22.7公里，是山友攀登南湖大山習慣登臨的百岳之一，設有一等三角點及山頂名牌（圖），為山友登頂打卡點。太管處日前接獲山友反映山頂名牌傾倒，將派員修復。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 111年7月14日

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）太魯閣國家公園管理處接獲山友通報，南湖東峰海拔3637公尺的山頂名牌，疑因環境變異大，出現傾倒狀況，將派員前往修復。

太管處今天發布新聞資料指出，南湖東峰單程距離約22.7公里，往返約3至4天，是山友攀登南湖大山習慣登臨的百岳之一，設有一等三角點及山頂名牌，為山友登頂打卡點。

太管處指出，日前接獲山友反映南湖東峰山頂名牌傾倒，因該區域日夜溫差大、日照強烈，時有狂風暴雨出現，且東峰山頂岩石破碎裸露，推測是因環境變異大自然傾倒，將備妥材料，儘速派員前往修復。

太管處指出，山域設施興建及維護管理不易，呼籲山友共同維護生態景觀及登山服務設施，若有發現設施毀損盡快通報，將派員巡查修復。

太管處指出，若有惡意破壞行為，將依違反園區等規範開罰新台幣3000元、不予許可入園1年違規處分，並要求恢復原狀或賠償。（編輯：黃世雅）1110714