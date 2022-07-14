柯文哲最後任期施政報告 提多項願景盼政策延續

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台北市長柯文哲14日下午率台北市政府局處首長赴北市議會施政報告，這也是他任內最後一次赴議會施政報告。中央社記者張新偉攝 111年7月14日

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北14日電）台北市長柯文哲今天赴議會最後一次施政報告，以向人民交棒為開頭，提出盼亞運水上運動可在社子島舉辦等多項內容；他說，雖不清楚誰當選下一任市長，但期望政策延續。

柯文哲下午率北市府局處首長赴北市議會施政報告，柯文哲以「向人民交棒、向世代倡議」為報告開頭指出，這是8年任期最後一次施政報告，下任市長由台北市民決定，雖不清楚誰當選，8年任期施政告一段落，有些議題應堅持，希望下任市長能繼續執行相關政策。

柯文哲報告包含城市再造、暢行共享等8項施政成果內容，針對社子島開發案，他表示，今年底目標是把區段徵收計畫書報給內政部，並達到永續發展、戶戶安置等方向，且社子島將開挖，加上北市目前積極爭取2038年亞運在台北舉辦，已要求北市體育局先編列計畫，盼讓亞運水上運動能在社子島舉辦，後續也會進行整體規劃。

柯文哲指出，至於東區門戶計畫部分，規劃在南港設空中廊道，能從南港展覽館步行至台北流行音樂中心，空中廊道將可成為南港最大特色。依北市府提供議會施政報告，東區門戶計畫生態綠廊及立體連通平台預估2024年5月完工。

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柯文哲提到共享運具部分時說，將規劃設置共享停車政策，預定從公家機關停車場先行，但因要討論如何管理手機應用程式（App），目前持續跟廠商洽談。市府報告顯示，共享停車預估可提供2萬餘個車位。

柯文哲最後在報告時提到關於台北平權居住計畫、數位轉型等多項內容，他表示，相關議題除要跟市議會及市民交代外，之後不管誰當台北市長，這些議題都應該要堅持。（編輯：方沛清）1110714