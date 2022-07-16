大鵬灣國際休閒特區開放首發 水上活動免費體驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）大鵬灣國家風景區BOT廠商解約後，2022年6月由鵬管處接管，重新開放曾舉辦台灣燈會的國際休閒特區，可再見主燈巨鮪來富、海之女神，並連續2個週末推出免費體驗水上活動。

2019年台灣燈會在大鵬灣國際休閒特區舉辦，有著「最美燈會」稱號，當時保留下來的主燈「巨鮪來富」、吸睛的「海之女神」，在大鵬灣國家風景區管理處接管後，民眾將可近距離欣賞，今天更舉辦熱鬧的開園儀式。

交通部觀光局副局長周廷彰出席表示，園區內舉行「2022大鵬灣水上嘉年華」，提供獨木舟、立式划槳（SUP）、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等10多種等水域活動免費體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周廷彰說，部分體驗項目在線上開放報名後秒殺，也保留部分名額供現場遊客預約，體驗完成後還可領取50元市集券與摸彩券，同時結合屏東觀光圈市集及多元表演，讓遊客從白天玩到晚上。

鵬管處表示，「2022大鵬灣水上嘉年華」在15、16、17日及23、24日週末假日推出，歡迎遊客前來體驗水域活動，也可走進特區就近觀看人氣景點「海之女神」、「海上教堂」及「巨鮪來富」，提醒遊客遵守現場防疫措施。（編輯：郭諭儒）1110716