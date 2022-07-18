黃敏惠確診 居家隔離無其他不舒服症狀

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市長黃敏惠今天上午上班後，發現有輕微喉嚨痛和流鼻水症狀，自行快篩，結果為陽性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，目前進行居家隔離，沒有其他不舒服症狀。

黃敏惠下午透過個人臉書（Facebook）表示，上午上班後，身體感覺有點不舒服，有輕微喉嚨痛和流鼻水的現象，結果自行快篩為陽性。

黃敏惠表示，居家隔離期間，將由嘉義市副市長陳淑慧代理，相關市政行程活動，也會透過視訊參與，居家隔離期間不會影響市政的推動。

黃敏惠指出，在各個行程上，都有遵守防疫規範，均有全程佩戴口罩，他也要提醒日前有參與相關活動的民眾，這幾天請多加留意身體狀況，並呼籲市民謹守「拱手、不握手、勤洗手」策略，口罩戴好戴滿，保護自己，也保護家人的健康。（編輯：卞金峰）1110718