高雄環保旅宿成長至近百家 永續意識抬頭

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高雄市觀光局19日表示，環保旅宿鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單毛巾等方式，讓旅行也能減塑生活，業者會回饋房客優惠，或在經營上提撥經費，贊助或推廣環保活動，為永續環境盡份心力。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月19日

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）環保旅宿是近年來在永續觀光議題下崛起的新興市場，高市府觀光局今天表示，高雄市環保旅店近年來從58家至今已成長至98家，搭配國旅補助優惠，歡迎遊客到高雄「綠色旅遊」。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，環保旅宿鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單毛巾等方式，讓旅行也能減塑生活，業者會回饋房客優惠，或在經營上提撥經費，贊助或推廣環保活動，為永續環境盡份心力。

觀光局表示，高雄市環保旅店近年來從58家至今已成長至98家，其中5家有更高規格的環保標章認證，高雄翰品酒店是全台17家金級環保標章旅館之一。

高雄翰品酒店總經理林俊宇說，飯店不但使用省水裝備，不提供瓶裝水也不主動提供免洗餐具，更使用在地食材以減少運送過程產生的碳排放，頗獲民眾認同。

獲銀級環保標章的福容大飯店總經理李京容說，永續發展是福容核心價值，推行「綠色旅遊」，希望減低旅遊對環境影響，也為企業永續發展紮根。

另外，取得銅級旅館業環保標章有包括高雄義大天悅飯店、R14巨蛋旅店；而位於鳳山黃埔新村的鳳山79背包客民宿，以老屋原有日式建築結構，透過新舊融合，重新打造眷村民宿，是全台第一間獲銅級環保標章民宿業。

觀光局長周玲妏說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時期，大家喜歡往郊區跑，也重視環境永續，可搭配中央及市府推出的國旅補助，到高雄來趟「綠色旅遊」，體驗高雄在地文化，走訪高雄城鄉魅力。

此外，觀光局表示，目前市府已在全市各交通節點、商圈、旅館週遭廣設Ubike租賃站，鼓勵大家透過多元交通運具出遊。（編輯：卞金峰）1110719