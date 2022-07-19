隔離視訊主持會議 黃敏惠：確診後確實很不舒服

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嘉義市長黃敏惠（左）18日身體不適快篩陽性COVID-19確診，並無其他不舒服症狀。她19日以視訊方式主持市務會議表示，確診後確實很不舒服。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月19日

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市長黃敏惠昨天身體不適快篩陽性COVID-19確診，並無其他不舒服症狀。她今天以視訊方式主持市務會議表示，確診後確實很不舒服，早上起床喉嚨仍會痛，喝水後稍有緩解。

黃敏惠昨天上午上班後，身體感覺有點不舒服，有輕微喉嚨痛和流鼻水的現象，結果自行快篩為陽性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，進行居家照護隔離，市政行程將由嘉義市副市長陳淑慧代理。

黃敏惠上午以視訊方式主持市務會議時表示，防疫不鬆懈，市政不停歇，尤其暑假活動多，再次提醒民眾要盡速施打疫苗，口罩戴好戴滿，落實做好「拱手不握手、勤洗手」策略，保護自己也保護家人。

黃敏惠指出，確診後確實很不舒服，早上起床喉嚨仍會疼痛，但喝水後稍有緩解，醫生也叮嚀要多休息。

黃敏惠透過視訊聆聽市府團隊各項業務推展進度，並給予裁示，也提醒市府團隊努力推動市政之餘記得要多運動，保持身體健康。（編輯：謝雅竹）1110719